Chernobyling festival, 31.08-02.09

В кінці літа в Києві пройде Перший міжнародний постапокаліптичний фестиваль мистецтв, індустріального туризму та геокешингу Chernobyling festival 2018.

"Вперше за історію фестивалю ми прямуємо до Києва, столиці України. Все почнеться 31 серпня та закінчиться 2 вересня. У цьому році ми перенесемо вас у підземний постапокаліптичний світ The Pit та адреналіновий рай назовні. Ви навіть матимете змогу відправитись прямісінько в Чорнобиль, щоб здійснити омріяну екскурсію у місто-привид Прип’ять. І це не жарти!" – обіцяють організатори.

Під час події на вас чекають: