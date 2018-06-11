Chernobyling festival, 31.08-02.09

В кінці літа в Києві пройде Перший міжнародний постапокаліптичний фестиваль мистецтв, індустріального туризму та геокешингу Chernobyling festival 2018.
"Вперше за історію фестивалю ми прямуємо до Києва, столиці України. Все почнеться 31 серпня та закінчиться 2 вересня. У цьому році ми перенесемо вас у підземний постапокаліптичний світ The Pit та адреналіновий рай назовні. Ви навіть матимете змогу відправитись прямісінько в Чорнобиль, щоб здійснити омріяну екскурсію у місто-привид Прип’ять. І це не жарти!" – обіцяють організатори.
Під час події на вас чекають:
The Pit – підземне місто в пост апокаліптичному стилі, знаному з фільмів "Скажений Макс",
унікальні та неповторні тематичні тури у Чорнобиль,
майстер-клас з вуличного мистецтва та виставки міжнародних художників,
презентація нової комп’ютерної гри на чорнобильську тематику,
геокешинг,
виступи рок-, метал- та поп-груп з України, Словаччини та навіть Чорнобильської зони,
UrbEx тури – щоденні тури у підземелля та на дахи Києва, локації з Другої світової та Холодної воїн.
батут-рогатка, тир та інші адреналіновмісні забавки,
підземний танцпол з електронною музикою,
благодійний тур у Чорнобиль з метою допомогти літнім людям та дітлахам у Славутичі, який відбудеться 3 вересня.