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Chernobyling festival, 31.08-02.09

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В кінці літа в Києві пройде Перший міжнародний постапокаліптичний фестиваль мистецтв, індустріального туризму та геокешингу Chernobyling festival 2018.

"Вперше за історію фестивалю ми прямуємо до Києва, столиці України. Все почнеться 31 серпня та закінчиться 2 вересня. У цьому році ми перенесемо вас у підземний постапокаліптичний світ The Pit та адреналіновий рай назовні. Ви навіть матимете змогу відправитись прямісінько в Чорнобиль, щоб здійснити омріяну екскурсію у місто-привид Прип’ять. І це не жарти!" – обіцяють організатори.

Під час події на вас чекають:

  • The Pit – підземне місто в пост апокаліптичному стилі, знаному з фільмів "Скажений Макс",

  • унікальні та неповторні тематичні тури у Чорнобиль,

  • майстер-клас з вуличного мистецтва та виставки міжнародних художників,

  • презентація нової комп’ютерної гри на чорнобильську тематику,

  • геокешинг,

  • виступи рок-, метал- та поп-груп з України, Словаччини та навіть Чорнобильської зони,

  • UrbEx тури – щоденні тури у підземелля та на дахи Києва, локації з Другої світової та Холодної воїн.

  • батут-рогатка, тир та інші адреналіновмісні забавки,

  • підземний танцпол з електронною музикою,

  • благодійний тур у Чорнобиль з метою допомогти літнім людям та дітлахам у Славутичі, який відбудеться 3 вересня.

Тема
Kyiv.City
Місце
УкраїнаКиїв
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