Женщины, если ваш мужчина на мальчишнике, то не надо наяривать ему и спрашивать, когда он будет.

Пишите сообщения. Доставлено, но не прочитано, - это уже хорошо. Значит, он в сети, и телефон еще не сел. Прочитал и не ответил? Потому что рюмку держит, а в другой руке - вилка с огурцом. В туалет пойдет - ответит. Там никто не отвлекает, и одна рука свободна.

Особенно интересно смотреть, когда она еще ему перезванивает с вопросом: а ты прочитал, что я тебе написала? Нет, блин, это не он читал. Это пацаны читали. Вместе, вслух. Еле уговорил их не отвечать.

И вообще, он будет тогда, когда пить уже нечего. И по расписанию футбол, вроде, закончился, но обговорить его не успели. Это дополнительное время после дополнительного времени.

Если ваш мужчина в течение часа пишет, что он вызвал такси, то он не вызвал такси (сорри, бро). Он даже не собирается этого делать. Когда еще через час компания решит, что минут через 30 пора вызвать такси, вам придёт сообщение: "Я выезжаю".

Только не надо спрашивать, какое такси он вызвал, и что вы готовы им позвонить и узнать, где его машина. Тогда его телефон резко разрядится.

Особое табу - звонить его друзьям. Ведь они все в караоке уже. А друг так круто поет (на самом деле нет) и прерывать, показывая свой телефон, где светится его фамилия с женским именем, ой как неправильно.

И хорош подозревать нас. Не с бабами мы. Мы их даже не обсуждаем. Мы говорим о том же футболе, работе, детях, женах. Не о бабах. Да, жена - не баба.

Домой пришел - не пилите его. Ему и так тошно. Помогите раздеться и дайте боржомку.

Вот утром после завтрака (точнее обеда) он ваш. Выговоритесь и возьмите с него слово больше так не делать.

Взяли? Через неделю забудьте.