День Наума в Украине: что означает и как отмечают

В православной церкви 14 декабря почитается память святого пророка Наума.

Он является одним из двенадцати малых пророков, был родом из селения Елкоша, Галилея. Время его жизни относится к седьмому веку до Рождества Христового.

Напророчил гибель

Ветхозаветная книга пророка Наума содержит предсказание гибели ассирийского города Ниневии за беззакония, разрушение Израильского царства и за хулу ассирийского царя Сеннахирима на Бога.

Обстоятельства жизни пророка неизвестны. Он умер на сорок пятом году и был погребен в своей родной земле.

Как отмечали в Украине

По украинской традиции, на праздник Наума, 14 декабря, начинались занятия в дореволюционной школе. Каждый ученик должен был принести в школу горшочек с кашей и угостить учителя. А поскольку редкий учитель может съесть столько каши, то вся школьная братия вытаскивала из-за голенища по ложке, и к трапезе приступали все. Отсюда и пошли однокашники.

Народные приметы в День Наума

Если звезды светят ярко, значит ударят морозы. Громко каркают вороны – жди снегопад. Глухо лают собаки – к метели. Те, кто родился 14 декабря, в будущем будут богатыми и счастливыми. Камень, приносящий удачу – халцедон. Зачастую, рожденные в этот день выбирают профессию учителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после потепления вновь ударят морозы. Так, в День святого Николая — 19 декабря — ожидается до -11.