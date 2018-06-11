Если бы существовали тренинги по подготовке к браку - они были бы успешны.
Ведь там все не менее сложно, чем по продажам или личностного роста. В жизни никто тебе не скажет про реальные вещи, которые есть в семье, и с чем тебе приходится сталкиваться.
В первый год брака я столкнулся с тем, что вот ты почти тридцатилетний мужик (женился я в 25), который ходит на работу и глава семьи считаешься, и если захотел пойти в кино, а она нет, то ты не идешь в кино.
Кто меня об этом предупреждал, что так теперь будет? А? Я думал, что это прикол такой. И он пройдет. Я ж не знал, что это всегда так.
Если ты захотел пельменей поесть, то фиг тебе. Борщ ешь, который приготовлен и уже стоит на плите.
Да блииин.
Выходные будут посвящены поездкам по строительным магазинам. Да, все выходные. И нет, сразу нельзя эту раковину покупать. Давай еще посмотрим. А тебе кажется, раковина-то отличная.
Вот если бы был такой тренинг, то тогда понятно все сразу стало, чего ожидать.
И никто не пропускал ни одного занятия. Потому что препод вместо того, чтобы поставить "Н", пилила бы тебя еще неделю.
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