АБК-Днепр презентовал новую провокативную рекламу о 'вакцине счастья'

Украинский производитель алкогольных и безалкогольных напитков АБК-Днепр презентовал новую рекламу своей продукции. Уже традиционно ролик стал провокативным. Опубликовано скандальное видео на Ютуб-канале PromZone Media Group.

Действие минутного видео разворачивается в условной лаборатории, где полуобнаженные красавицы якобы изобретают "вакцину счастья". Судя по всему, девушки в белых купальниках и прозрачных накидках достигли успеха. Полученную "вакцину" они разливают в бутылки с этикетками самых популярных продуктов АБК-Днепр: виски AVIATOR, алкогольного напитка AL CAPONE и бренди Cardinal.

Упакованные в брендированные ящики бутылки девушки грузят в подъехавшую "скорую помощь".

Видео дня

Традиционно в новом провокационном ролике снимались реальные сотрудницы АБК-Днепр. Ранее девушки уже не раз появлялись в рекламе этого производителя, которая неизменно вызывала резонанс своей откровенностью.

Напомним, АБК-Днепр – это молодая украинская компания, стремительно завоевывающая позиции на рынке алкогольных и безалкогольных напитков Украины. При производстве своей продукции АБК-Днепр использует уникальную кристально чистую артезианскую воду из Бучакского водоносного горизонта: ее добывают прямо на территории предприятия. В сочетании с высококачественными ингредиентами, традиционной рецептурой наиболее популярных напитков, творчески переосмысленными технологами предприятия, это позволяет создавать напитки, не имеющие аналогов в Украине.

В компании большое внимание уделяют постоянной модернизации оборудования, расширению продуктовой линейки и увеличению объемов производства. Так что воды, вина, слабоалкогольные и крепкие алкогольные напитки этого производителя находят все больше почитателей по всей Украине.