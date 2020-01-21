"Плюс-минус 2000": мэр Черкасс попал в курьез из-за премии "Человек года". Видео

Мэр Черкасс попал в курьезную ситуацию из-за национальную премию "Человек года-2019". Информацию о победе Анатолия Бондаренко распространила в сети его пресс-служба утром 20 января.

Уже через несколько часов чиновник стал жертвой розыгрыша журналиста Валентина Чернявского, известного своими провокациями. Видео разговора попало в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

В разговоре с Бондаренко журналист представился пиар-менеджером проекта "Человек года" Сергеем Плиткой (черкасский мэр известен своей любовью к тротуарной плитке, которой устелил местные тротуары и площади) и рассказал, что при формировании списков номинантов возникла ошибка.

"Мы перепутали мэра Черкасс с мэром Чернигова. Очень похожие названия городов. И не знаем, что делать", – сообщил "Сергей Плитка".

Анатолий Бондаренко готов доплатить несколько тысяч за номинацию в престижной премии provse.ck.ua

После нескольких секунд паузы глава Черкасс ответил, что теперь организаторы должны дописать его хотя бы в лауреаты. Ведь сейчас ему будет стыдно смотреть в глаза людям.

Чтобы разрешить ситуацию, которая, якобы, произошла впервые, псевдопиарщик предложил Бондаренко доплатить еще немного "спонсорских" средств: одну-две тысячи.

"Да мы добавим, все, что надо. Говорите, что делать. Давайте директор ваш меня наберет и мы все решим", – ответил Анатолий Бондаренко.

После того, как видео получило огласку в "Фейсбуке", пресс-служба городского главы внесла изменения в свою новость о том, что мэр Черкасс стал "Человеком года-2019".

Скриншот страницы Черкасской мэрии Facebook / 18000

Как свидетельствуют данные на официальном сайте премии, Анатолий Бондаренко действительно попал в тройку претендентов на победу в номинации "Городской голова года" (больших городов).

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