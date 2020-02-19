Черкасские коммунальщики хотят спустить сотни тысяч из бюджета на такси

Департамент жилищно-коммунального комплекса в Черкассах объявил тендерную процедуру на закупку услуг такси.

За поездки чиновников коммунальной сферы на такси из городского бюджета готовы заплатить 203 000 гривен. Объявления о покупке размещено в системе "Прозорро .

По условиям закупки, услуга должна предоставляться с апреля по декабрь 2020 года. За 9 месяцев такси на вызовах коммунальщиков "намотает" 16 000 километров – тоесть по 1777 км в месяц, в день – по 80 км. При этом стоимость 1 километра поездки будет стоить 12,5 грн.

В условиях тендерной документации указано, что потенциальный участник должен предоставить договор на выполнение аналогичных услуг, перевозить чиновников должен автомобиль не старше 2009 года выпуска с оборудованным счетчиком. Сам же водитель-таксист должен иметь стаж не менее 10 лет.

Тендер состоится 3 марта.

Подобную услугу департамент ЖКК уже заказывал в начале февраля 2020 года. Тогда, уже в четвертый раз за последние 3 года, закупку без процедуры тендера отдали ФЛП Тарас Некраха. Общая стоимость закупки – 57 ттысячи гривен. Он будет возить чиновников до 31 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: семья мэра Черкасс продала автомобиль в девять раз дороже его рыночной цены.

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