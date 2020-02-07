В Черкассы с концертом едет Малинин: в сети разразился скандал

Российский певец Александр Малинин едет с концертом в Черкассы. Выступление запланировано на 16 мая и пройдет на сцене местного ДК "Дружба народов".

Этот факт вызвал большой резонанс среди черкасских пользователей Facebook.

"Какой на х*й Малинин? Зачем он здесь нужен?"

Афиша о выступлении Александра Малинина в Чекрассах висит уже несколько месяцев Facebook / Константин Доброцкий

"В нынешних условиях я против гастролей украинских артистов в России, но еще больше против их гастролеров у нас ..."

"Кто на него пойдет? Хорошо, я бы пошла, если бы мне заплатить 5000"

"Я вас прошу, в Киеве, на тех трех, непонятно кто они ... все билеты распроданы были ... А тут Малинин!"

Цитируют и высказывания украинского продюсера Александр Ягольника, когда певец уже собирался с гастролями в Украину в 2018-м:

"Русский мир" лезет к нам из всех щелей. Гастрольный рынок держался, но подождите .. "

Хотя некоторые из жителей города не видит ничего плохого в визите гостя из страны-агрессора. Зато вспоминают романсы из его репертуара.

Правда, черкасщане не стоят в очередях за билетами на выступление певца: сейчас выкуплено менее половины мест в концертном зале.

Сам Александр Малинин не был замечен на сценах временно оккупированных украинских территорий, а вот его сын, также певец – Никита Малинин выступал в Крыму. Из-за чего был внесен в базу "Миротворца".

Ранее OBOZREVATEL писал: Александр Песков, который гастролировал в ОРДЛО, вдруг вспомнил об Украине. Артист спародировал Верку Сердючку, использовав песню "Гуляночка" со словами "Ще не вмерла Україна".

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