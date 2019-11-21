Не в первый раз борется за жизнь: что известно о семье, которая потеряла детей в страшном пожаре на Черкасщине. Фото

6-месячном Назару, который выжил после страшного пожара на Черкасщине, сделали операцию. В тот же день похоронили его погибших старших братьев.

Всего у 21-летней Натальи Довгань, которая потеряла в огне двух сыновей, четверо детей. Старшего мальчика на момент пожара не было дома, рассказал OBOZREVATEL Алексей Лавриненко, сельский глава Медведовки, где произошла трагедия.

Скрин из видео ТСН Мальчиков похоронили 20 ноября

В сообществе "Группа добрых дел" волонтеры сообщают: на спасение ребенка неравнодушные собрали 40 000 гривен. 20 ноября ему сделали нефрэктомию – операцию, во время которой удалили обожженные ткани и наложили свиную кожу.

Facebook / Группа добрых дел Назарчик борется за свою жизнь после пожара

"Назар молодец, все выдержал. Сейчас он после операции. Ему поставили трахиостому. Впереди у нашего мальчика долгий путь", – написала волонтер Дарья Макаренко.

Позже сообщила: к ребенку приехала мама. До этого Наталья была занята похоронами погибших детей. Назара в больнице навещали тетя и папа. Женщина постоянно находится под успокоительными средствами. Во время похорон сыновей несколько раз теряла сознание.

"Первый день трагедии – до ночи в Чигиринском отделе. Второй день – обколотая успокаивающим женщина чувствует себя как овощ, не понимая ничего. Кричит и плачет, ходит как привидение. Третий день – хоронит двоих детей! Бросается на гроб: кричит, плачет и воет ! Теряют сознание несколько раз и снова кричит. Четвертый день – собирается, напивается кучу таблеток, не помогает, и идет с дрожащими руками к Назару ", – описывает состояние Натальи волонтер.

Facebook / Группа добрых дел Женщина находится в больнице у сына

OBOZREVATEL стало известно, что Назар уже не впервые борется за свою жизнь. Он родился недоношенным, с весом всего 1400 граммов. В трехлетнем возрасте в головке ребенка нашли кисту, через которую он мог остаться слепым. Тогда он уже перенес сложную операцию на глазах. Его бабушка, также многодетная мать, Алла Довгань в соцсети просила о финансовой помощи, чтобы пережить сложный период.

Facebook / Алла Довгань Наталья с новорожденным Назарчиком

По словам сельского головы Медведовки, семья Довгань – благополучная. На учете в социальных службах не стояла. Между тем, в Facebook-сообществе "Медведевка и наш район" односельчане Натальи обвиняют женщину в небрежном отношении к детям.

Сейчас делом занимаются правоохранители. Открыто и расследуется дело по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком и нарушения норм пожарной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября на Черкасщине из-за возгорания электрообогревателя произошел пожар, в результате которого заживо сгорело двое детей двух и трех лет, а шестимесячный младенец попал в реанимацию. Малыша спас АТОвець Роман Холод.

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