Двое детей спасены, мама – в реанимации: в Черкассах произошел страшный пожар. Фото, видео

В Черкассах на улице Черновола вспыхнул частный дом, в котором находилась молодая женщина с детьми. Близнецов вовремя спас сосед, их мама с тяжелыми ожогами попала в больницу.

Страшный пожар произошел 17 декабря. О нем сообщил на Facebook-странице Черкасский городской отдел ГСЧС (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца)

Возгорание случайно увидели соседи пострадавшей семьи, которые и вызвали пожарных. Еще до прибытия спасателей в горящий дом забежал сосед, который вывел на свежий воздух 5-летних мальчиков. После оттуда выбежала и их 30-летняя мама.

Возгорание дома заметили соседи ck.dsns.gov.ua

Уже через час пожарные полностью ликвидировали огонь, который успел уничтожить бытовую технику, мебель и вещи домашнего обихода. Причины пожара пока неизвестны и до сих пор устанавливаются.

Дети отделались лишь испугом. А вот хозяйка дома – Анна Лемешева – получила термические ожоги второй-четвертой степени. Родственники женщины в соцсети рассказывают: у нее обгорело 60% кожи, поражено лицо, шея голова, руки, ноги и туловище.

Facebook / Анюта Арбуз Анна Лемешева с сыновьями

Анна была госпитализирована в Первую городскую больницу. OBOZREVATEL поинтересовался состоянием пострадавшей у заведующего ожогового отделения Владимира Цапенко. Его до сих пор оценивают как крайне тяжелое, однако все время женщина находится в сознании. Сейчас ее готовят к сложнейшей операции.

Facebook / Анюта Арбуз У пострадавшей в пожаре женщины обожжено 60% тела

Ранее OBOZREVATEL писал:

в середине ноября на Черкасщине в страшном пожаре заживо сгорели двое детей, одного мальчика удалось спасти.

из горящего дома детей выносил их сосед – АТОшник Роман Холод.

спасенный из огня 8-месячный ребенок уже боролся за свою жизнь сразу после своего рождения. После пожара мальчика ждет длительное и тяжелое лечение.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram