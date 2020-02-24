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24 февраля • обновлено в 11:27
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Выскочили из темноты: за один вечер в Черкассах произошло две страшные аварии. Фото

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В течение вечера 23 февраля в Черкассах произошло две страшные аварии, которые унесли жизни двух человек: 40-летней женщины и 59-летнего мужчины.

Об этом сообщила пресс-службы Патрульной полиции Черкасской области,

Около 19:00 в пределах села Панское, расположенного на дамбе на въезде в Черкассы, под колесами автомобиля Volvo оказался мужчина 1960-го года рождения. Как сообщает областная экстренка, медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть пострадавшего. По словам очевидцев, мужчина внезапно выбежал на дорогу напротив смотровой площадки на дамбе. Удар автомобиля был сильным, пешеход погиб на месте.

Авария произошла на дамбе на выезде из Черкасс

Авария произошла на дамбе на выезде из Черкасс

КНП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОС"

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Мужчина выбежал под колеса Volvo

Мужчина выбежал под колеса Volvo

Патрульная полиция Черкасской области

Уже через несколько часов, около полуночи, еще одна трагедия случилась напротив городского троллейбусного парка. Водитель автобуса для развозки персонала, двигаясь по проспекту Химиков, совершил наезд на женщину 40 лет. Она умерла еще до приезда "скорой". По словам водителя, пострадавшая неожиданно выскочила на проезжую часть в неустановленном месте.

Травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью

Травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью

Патрульная поиция Черкасской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкассах маршрутка столкнулась с легковушками. Пострадало четыре пассажирки автобуса.

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Место
Украина Черкассы
Теги
авария ДТП
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