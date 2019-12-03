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3 декабря • обновлено в 23:11
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В Черкассах важного чиновника поймали на крупной взятке. Фото

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В Черкассах во время получения взятки был задержан руководитель коммунального медицинского учреждения.

Об этом на своем официальном сайте сообщает Черкасская местная прокуратура. Речь идет о директоре КНП "Черкасская городская консультативно-диагностическая поликлиника" Владиславе Свириденко.

Правоохранители разоблачили коррупционный механизм присвоения средств городского бюджета, которые выделялись на приобретение медицинского оборудования. Свириденко требовал от предпринимателя 80 тысяч гривен. За эти средства он обещал коммерсанту заключить договор на поставку техники. Кроме того, сообщают в ведомстве, сумма "благодарности" за сотрудничество должна была составить 10% от определенной суммы стоимости поставок.

Взятку требовал директор коммунального медицинского учреждения

Взятку требовал директор коммунального медицинского учреждения

Черкасская городская прокуратура

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В Черкассах важного чиновника поймали на крупной взятке. Фото

Черкасская городская прокуратура

Взяточника "на горячем" задержали в его же кабинете: онкак раз получал второй транш в сумме 50 тысяч гривен. Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт передачи в августе этого года первой части взятки, которая составила 8000 гривен.

В Черкассах важного чиновника поймали на крупной взятке. Фото

Черкасская городская прокуратура

Владислав Свириденко - дирекктор КНП КНП "Черкасская городская консультативно-диагностическая поликлиника"

Владислав Свириденко - дирекктор КНП КНП "Черкасская городская консультативно-диагностическая поликлиника"

vikka.ua

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК, продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных лиц к совершению сделки. Правоохранители решают вопрос о сообщении чиновнику о подозрении в совершении преступления. За содеянное ему светит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и конфискация имущества.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкассах поздравительные открытки от городской власти присылают даже тем, кто умер несколько лет назад.

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Украина Черкассы
Теги
взятка чиновники
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