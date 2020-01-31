"Умрите, черти": в Черкассах подросток осквернил мемориал погибшим Героям. Фото

В Черкассах 14-летний парень осквернил Стену памяти погибшим в русско-украинской войне Героям и государственный флаг Украины.
Малолетнего вандала поймали неравнодушные граждане и установили его личность. Об этом в Facebook сообщил председатель ветеранской Братства в Черкассах Владимир Болсуновский.
Подросток переехал в Черкассы из Луганска
Факт вандализма зафиксировали в начале января. Подросток повредил площадку, где планируется строить мемориальный комплекс участникам АТО.
На Стене памяти и государственных символах парень оставил надпись "Die dikens", что в переводе означает "Умрите, черти".
Facebook / Владимир Болсуновский
Ребенка поймали через несколько недель после преступления.
"Его семья переехала два года назад из Луганска. Он уже сменил три школы, в районе пользуется авторитетом среди таких же, как и сам. Поскольку он малолетний, с ним провели беседу и отпустили домой. Через 10 минут прибыл наряд полиции с родителями и сразу же в наш адрес посыпались угрозы ", – рассказал Владимир Болсуновский.
Мужчина добавил, что подал по этому поводу заявление в полицию.
Facebook / Владимир Болсуновский
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах на железнодорожном вокзале локомотив сбил 25-летнюю девушку. Она сидела на рельсах и не реагировала на сигналы машиниста.
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