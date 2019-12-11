Убил и выбросил тело: в Черкасской области семейная ссора закончилась страшной трагедией

Черкасщанин до смерти забил свою сожительницу кухонной скалкой. Тело женщины он выбросил в силосную яму и присыпал землей.

Как сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции, убийство произошло в селе Ташлык в Черкасской области.

На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили тело женщины с многочисленными травмами головы. Также было установлено, что к убийству причастен сожитель погибшей.

Тело женщины нашли в силосной яме ru.depositphotos.com

Выяснилось, что перед трагедией они вдвоем употребляли алкоголь. Во время застолья между парой возникла ссора. Именно тогда мужчина схватил кухонную скалку и несколько раз ударил сожительницу по голове. От полученных травм она погибла на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело потерпевшей в одеяло, выбросил в силосную яму возле домовладения и присыпал землей.

Сейчас мужина задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. За содеянное мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Черкасщине мужчина задушил свою знакомую. Тело девушки подбросил на порог дома, где она жила.

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