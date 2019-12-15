Били молотком по голове: в Черкассах прямо на дороге напали на водителя лимузина. Видео, фото

В Черкассах, на перекрестке улиц Менделеева и Дахновской, двое мужчин напали и жестоко избили молотком водителя лимузина. От полученных травм мужчина оказался в больнице.

Перед тем обидчики несколько раз подрезали лимузин на дороге. Об этом в Facebook сообщила жена пострадавшего Виктория Черний.

Инцидент произошел 15 декабря в 11:40.

"Остановившись на перекрестке, водитель и пассажир Mitsubishi на еврономерах напали на водителя лимузина. Выломав заблокированные двери в авто с обеих сторон, начали одновременно его бить молотком по голове, руке и ребрам. После чего сели в свой автомобиль и скрылись", – написала женщина .

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб правого плеча и предплечья. Мужчина госпитализирован в Третью городскую больницу.

По информации Черкасской местной прокуратуры, одного из нападавших уже задержали. Им оказался ранее судимый черкасщанин 1984 года рождения. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство).

Жена пострадавшего утверждает: речь идет о 35-летнем Игоре Тютине. По информации единого государственного реестра судебных решений, в 2003 году он был осужден на 13 лет по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса – умышленное убийство при разбойном нападении.

Facebook / Типовые Черкассы Игорь Тютин, которого задержали за нападение

Год назад Тютин снова представал перед судом за оставление места ДТП. Тогда отделался административным штрафом.

В то же время, пользователи соцсети пишут, что его "послужной список" гораздо больше и подобные нападения случаются не впервые.

Жена же пострадавшего просит откликнуться очевидцев инцидента для дачи показаний или предоставить видео и фото.

Ранее OBOZREVATEL писал: в Черкассах автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. 9-летний мальчик оказался на больничной койке.

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