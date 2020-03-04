В Черкассах подрядчик срубил многолетние голубые елки в сквере

В сквере "Юность" в центре Черкасс, где сейчас проходит реконструкция, подрядчик уничтожил несколько голубых елей. Деревья служили украшением города почти полвека.

Черкащане возмущены такими действия и уже назвали их актом вандализма. Представители власти, в свою очередь, утверждают, что деревья были больными.

"Первыми жертвами сада магнолий стали голубые ели. Наверное, это Черкассам так на роду написано: идти на привязи у бизнесменов и потакать их прихотям. Даже вопреки здравому смыслу и интересам жителей города. Сегодня под топорами и пилами погибли несколько голубых елей в сквере "Юность", – написал на своей Facebook-странице местный журналист Роман Кирей.

Голубые елки были украшением центра города Черкасс Facebook / РоманКирей

Роман отметил: такова "концепция" городского головы Черкасс сделать на территории сквера крупнейший в Украине сад магнолий, который, мол, должен стать визитной карточкой города.

"Как выяснилось, в райском саду елям - не место", – резюмировал журналист.

Мужчину поддержали и другие горожане. Они уверены, деревья можно было не рубить, а пересадить.

"Срубить одни деревья, чтобы высадить новые ... Логике наших руководителей парков позавидует даже Гомер!"

"Глупости наших чиновников нет предела ... Они хотят превратить самый зеленый город Украины в серое и жалкое"

Прокомментировал сообщение и мер Черкасс Анатолий Бондаренко. В ситуации, говорит, уже "разбираются".

Впоследствии черкасское коммунальное предприятие "Дирекция парков", которое и занимается реконструкцией сквера, прокомментировало действия подрядчиков. Коммунальщики уверяют: ёлки и туи были в неудовлетворительном состоянии и имели сухие ветки, некоторые из них находились на возрастной границе своего роста.

"Удаление происходило в рамках проекта реконструкции подрядчиком, на основании разрешения на начало проведения подготовительных работ и после обследования зеленых насаждений. Дополнительно сообщаем, что во время проведения реконструкции здоровые ели, деревья и кусты остаются. А в пределах озеленения сквера, будут высажены 137 деревьев ( клены, ликвидамбра, магнолии, платаны) и 4474 кустов (дерн, спирея, можжевельник), а также оборудованы системой автоматического полива ", – говорится в сообщении.

Такими были срубленные ели. Комунальщики говорят - безнадежными КП "Дирекция парков"

Такое объяснение вызвало еще большую волну возмущения среди жителей города. Деревья, говорят, были высажены в 1970 году, поэтому отнюдь не могли находиться на возрастной границе роста. А суховерхими они стали из-за отсутствия правильного ухода со стороны коммунальщиков.

Отметим, на реконструкцию сквера "Юность" из городского бюджета выделено 14,2 миллиона гривен. В перечень работ, которые должны быть выполнены, входит обустройство плиткой (почти 8 тыс. м. кв), строительство водоема с 1 млн. грн. и сведение 6 пергол за 1,3 миллиона гривен. Кроме того, подрядчик должен выровнять почву, сделать освещение со светодиодными лампами, организовать полив газона, обустроить 36 скамеек и 20 клумб.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: мэр Черкасс потратил 1,2 миллиона на уборку несуществующего снега.

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