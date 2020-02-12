Полиция задержала "минера" поезда на Черкасщине: какое наказание ему светит

Полицейские задержали злоумышленника, который передал ложное сообщение о минировании пассажирского поезда Трускавец – Днепр. Из-за его выходки ночью под дождь эвакуировали около 700 пассажиров.

Псевдоминером оказался пассажир этого же поезда. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него правоохранители открыли уголовное дело, сообщил Сектор коммуникации ГУНП Черкасской области.

"В результате проведения тщательного осмотра вагонов взрывотехниками и кинологами со служебными собаками взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было", – говорится в сообщении.

Оперативникам удалось установить личность виновника. Им оказался 24-летний житель Тернопольской области, который также ехал указанным поездом. У злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого он осуществлял звонок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

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