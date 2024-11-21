Вьетнам выдал Беларуси экс-бойца полка Калиновского Василия Веремейчика, воевавшего за Украину

Задержанного во Вьетнаме бывшего бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Веремейчика, участвовавшего в боях за Украину, передали Беларуси. На родине по выдвинутым обвинениям ему угрожают более чем 20 годами тюрьмы или казнью.

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Об этом сообщает "Еўрарадыё". Напомним, что 34-летний Василий Веремейчик – бывший офицер беларуской армии и представитель Координационного совета.

Мужчину задержали во вьетнамском городе Хошимин 13 ноября, а уже на следующий день выдали Беларуси. В КГБ республики заявляют, мол, экстрадиция произошла по их запросу из-за его службы в полку Калиновского.

Со своей стороны, Блок Прокопьева-Егорова в Координационном совете заявил, что Веремейчик был задержан по формальному поводу участия в драке. Члены блока обращались за помощью в министерства иностранных дел США, Польши и Украины, чтобы не допустить экстрадиции экс-военного в Беларусь, но не успели.

Василий Веремейчик с позывным "Пацук" был участником протестного движения 2020 года в Беларуси, однако после угрозы задержания он эмигрировал в Украину, где вступил в полк Калиновского, был заместителем командира батальона "Волат".

В блоке добавили, что он оказался во Вьетнаме в результате "сложного стечения обстоятельств". Так, по просьбе штаба полка Калиновского, с которым у бойцов возник конфликт, Служба безопасности Украины якобы закрыла ему въезд в Украину. Позже правительство Литвы запретило беларусу въезд в Евросоюз.

"Оказавшись в ситуации, где возможности выбора были крайне ограничены, Василий решил временно остановиться во Вьетнаме – стране, которую он хорошо знал и где имел друзей. Там он рассчитывал найти передышку, но, к сожалению, оказался в центре операции КГБ", – говорится в сообщении Блока Прокопьева-Егорова.

Беларуские политики призвали правозащитников и неравнодушных "приложить максимум усилий", чтобы предотвратить угрозу смертной казни Веремейчика.

Напомним, что беларуский полк ВСУ сформировался в марте 2022 года как батальон для защиты Украины, а именно Киева, от российского вторжения. Бойцы также принимали участие в освобождении Херсонщины, северодонецкой обороне, боях на Запорожском направлении, за Бахмут. В настоящее время полк действует на востоке.

Полк назван в честь Кастуся Калиновского – национального героя Беларуси и одного из лидеров Январского восстания беларусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году.

Как сообщал OBOZ.UA, командир полка им. Кастуся Калиновского Международного легиона ГУР с позывным "Дядька" объяснил, почему беларусы воюют за Украину. По его словам, для них победа Украины в войне с Россией и, соответственно, поражение РФ – это возможность вернуться домой и изменить ситуацию в Беларуси.

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