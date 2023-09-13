В Черном море ВМС ВСУ уничтожили вражеский катер типа КС-701 'Тунец'. Фото

Россия продолжает нести потери в Черноморской акватории. В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец".

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Это произошло 13 сентября. Об уничтожении вражеского плавсредства сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"В северо-западной части Черного моря Силами обороны юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец". Вместе к Победе! Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Дизельные катера с алюминиевым корпусом типа КС-701 "Тунец" производятся Костромским СМЗ. Класс регистра плавсредства "Р1,2"

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