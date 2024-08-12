'Угроза существует': эксперт объяснил, что стоит за бряцанием оружием в Беларуси

С продолжением взимания войск на границе между Украиной и Беларусью ситуация остается нестабильной. Возможны разные сценарии развития событий, среди которых и начало боевых действий.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал кандидат исторических наук, директор программы российских и белорусских студий аналитического центра "Украинская призма" Ярослав Черногор. По его мнению, Беларусь под контролем Лукашенко продолжает быть источником нестабильности и угрозой безопасности в регионе.

"В принципе может быть любой сценарий: от начала непосредственных боевых действий до очередного отвода войск. Начало вооруженного конфликта пока маловероятно, но все же возможно. Беларусь под контролем режима Лукашенко была и продолжает являться источником нестабильности и угрозой безопасности в регионе. И это требует адекватных решений и действий со стороны Украины и соседей с ЕС", – объяснил эксперт.

По словам Черногора, Лукашенко продолжает маневрировать в политическом пространстве, пытаясь сохранить свою власть. Его близость к России ограничивает его возможности и делает его зависимым от кремлевского диктатора Владимира Путина. Именно поэтому, по его словам, он или молчит, или поддерживает российскую риторику, избегая реальных действий, чтобы не втянуться в войну, которая может ускорить падение его режима. Придумывание атак беспилотников и одновременное игнорирование российских дронов, залетающих через Беларусь в Украину, является частью этой игры.

Эксперт подчеркнул, что Украина должна реагировать на ситуацию с точки зрения безопасности спокойно, но решительно.

"Мы должны понимать, что угроза со стороны Лукашенко существует и любые недружественные шаги могут нанести вред Украине. Поэтому должны укреплять границу и поддерживать белорусские демократические силы. Лучшим выходом из этой ситуации было бы изменение политической власти в Беларуси в пользу проевропейских демократических сил, но это уже полностью зависит от самих белорусов", – резюмировал он.

Напомним, движение белорусских танков на границе с Украиной, вероятно, является лишь демонстрацией режима самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко к каким-либо действиям. Скорее всего, Россия заставила Минск отвлечь внимание, учитывая события в Курской области.

В минобороны Беларуси заявили, что страна начала перебрасывать танки в границу с Украиной. Военная техника должна быть отправлена на границу в Гомельскую область якобы с целью "реагирования на любые возможные провокации".

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