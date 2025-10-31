'Целенаправленная политика режима Лукашенко': белорусский завод уличили в обслуживании российских стратегических ракет

Белорусский Завод СВТ, который входит в состав холдинга "Амкодор", принимает непосредственное участие в выполнении российских оборонных заказов. В частности, предприятие обслуживает и ремонтирует российские межконтинентальные баллистические ракетные комплексы.

Об этом свидетельствуют документы, полученные белорусской оппозиционной организацией BELPOL. Согласно им, белорусский завод выполнял сервис для смертоносного российского оружия.

Формально "Завод СВТ" производит радиоэлектронную аппаратуру, но значительная часть его деятельности приходится на участие в программах военно-промышленного комплекса – как белорусского, так и российского.

В частности, согласно полученным белорусской оппозицией документам, в 2023 году это предприятие выполняло по меньшей мере пять межзаводских договоров в рамках государственного оборонного заказа России. Работы по сервисному обслуживанию электроники российских ракетных комплексов проводились как на самом предприятии в Минске, так и с выездом на территорию государства-агрессора.

В частности, белорусское предприятие осуществляло технический и авторский надзор электроники ракетных комплексов стационарного базирования П-135 (15П135) и П-118М (15П118М).

Кроме того, предприятие обслуживало электронику для комплексов В210 и В119, которые, по оценкам экспертов, могут быть элементами систем боевого управления стратегических ракетных комплексов.

Согласно документам, инженер "Завода СВТ" в октябре 2023 года также проводил техническое обслуживание оборудования на объекте №120, который принадлежит 14-й ракетной дивизии РВСН РФ.

Транспортировка комплектующих и документации осуществлялись через белорусское государственное предприятие "Спецсвязь", которое уже фигурировало в расследованиях как участник схем обхода санкций при экспорте российских алмазов.

"Данные, собранные нами, подтверждают: Беларусь не просто опосредованно вовлечена в российские оборонные программы – она является их активным участником. Белорусские предприятия выполняют конкретные задачи по поддержке боеспособности не только армии агрессора, но и стратегических комплексов России, включая российские ядерные силы", – отмечает издание.

В целом BELPOL продолжает фиксировать ускоренную милитаризацию белорусской экономики. В организации подчеркивают, что это – целенаправленная политика режима Лукашенко.

"Милитаризация белорусской экономики – это не временная мера и не побочный эффект санкционного давления. Это осознанная государственная стратегия, направленная на укрепление авторитарного режима внутри страны и обеспечение его внешнеполитической поддержки со стороны России, с параллельной помощью агрессору как в войне против Украины, так и в будущих конфликтах", – отметили в белорусской оппозиционной организации.

