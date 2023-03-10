Свержение режимов Путина и Лукашенька 'недостаточно' для победы, – Дмитрий Щигельский

Почему белорусские оппозиционеры не вооружались на митингах, а разувались на скамейках, и вместо коктейлей Молотова бросали... мусор в урны?

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Какой "бульбашенко" может сменить белорусского диктатора и почему свержения путина и лукашенко "не достаточно" для победы?

Как "заклятый друг" путина испугался его поражения под Киевом и куда гробы с белорусскими военными загонят их предводителя?

Сколько дней американские аналитики отводили Независимой Украине и какие белорусы ещё в начале полномасштабного вторжения предсказали победу Украины?

Обо всём этом смотрите в интервью с официальным представителем белорусского полка Калиновского в Вооружённых силах Украины Дмитрием Щигельским в спецпроекте OBOZREVATEL:Беларусь