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Свержение режимов Путина и Лукашенька "недостаточно" для победы, – Дмитрий Щигельский
Почему белорусские оппозиционеры не вооружались на митингах, а разувались на скамейках, и вместо коктейлей Молотова бросали... мусор в урны?
Какой "бульбашенко" может сменить белорусского диктатора и почему свержения путина и лукашенко "не достаточно" для победы?
Как "заклятый друг" путина испугался его поражения под Киевом и куда гробы с белорусскими военными загонят их предводителя?
Сколько дней американские аналитики отводили Независимой Украине и какие белорусы ещё в начале полномасштабного вторжения предсказали победу Украины?
Обо всём этом смотрите в интервью с официальным представителем белорусского полка Калиновского в Вооружённых силах Украины Дмитрием Щигельским в спецпроекте OBOZREVATEL:Беларусь