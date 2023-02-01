Россия воюет телами, а Украина технологиями, – Денис 'КИТ' Прохоров

Современный и технологичный "ленд-лиз" позволяет преодолевать барьеры бесконечных российских тушек. Такое мнение в интервью Obozrevatel высказал командир полка Кастуся Калиновского Денис Прохоров с позывным "КИТ".

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"Технологический процесс увеличивает шансы на победу Украины. Помощь союзников со всего мира начал активно приходить, а это значит, что готовится что-то масштабное – контр наступательные действия. Вооружение доходит, боеприпасы доходят. Потенциал Украины в плане огневой мощи возрастает. В то же время РФ наращивает единственный свой ресурс – мобилизационный", – сообщил "КИТ".

Также он констатирует что желание белорусов помочь Украине в победе над РФ не угасает и поток добровольцев, которые вступают в ВСУ растет.

"За время мобилизационного центра в Варшаве тенденция не меняется – едут группами и сохраняется интерес белорусов к участию в войне (ред. На стороне Украины). Ситуация на фронте такова что вопрос защиты украинских территорий сейчас более актуален нежели усиление позиций по линии украино-белорусской границы. Но у нас есть договоренность, что если возникнет реальная угроза со стороны Беларуси, то естественно все наши подразделения снимут с восточных направлений и направят на север" - говорит Прохоров.

Но будет ли угроза со стороны Беларуси реальной, командир не уверен.

"Мы видим, что Лукашенко старается сидеть одновременно на 12-ти стульях. И сейчас либо он скрывает участие своих военных в войне на стороне РФ, либо избегает этого всеми способами".

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