Российские военные покидают белорусские полигоны после учений "Запад-2025" – ГПСУ

После завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2025" на территории Беларуси зафиксировано сворачивание российских подразделений. Они готовятся к отбытию на территорию РФ.

Видео дня

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге. По его словам, ситуация на границе с Беларусью не изменилась на фоне этих маневров.

Российские солдаты готовятся отбыть в РФ

"К счастью, во время этой активной фазы какой-то активности по направлению нашей границы мы не наблюдали, как и каких-либо нестандартных ситуаций непосредственно по линии нашей границы. Площадки, где проходили учения на территории Беларуси, расположены значительно вглубь территории этой страны", – сказал Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что сейчас на территории Беларуси происходит сворачивание российских сил. "Надеемся, что они последуют именно по этому направлению [в направлении РФ], а не будет создано каких-то других моментов, которые бы угрожали нашей стране", – отметил он.

Демченко отметил, что Украина была готова к различным сценариям, в частности к возможным провокациям в направлении границы или информационного воздействия. "Но если говорить о направлении территории с Беларусью, то каких-то особенностей, которые бы угрожали нашей стране, не наблюдалось", – добавил он.

Напомним, что военные учения "Запад-2025" продолжались с 12 по 16 сентября. Они проводились одновременно в разных местах РФ и Беларуси. По данным Минобороны Беларуси, 15 сентября на этих маневрах присутствовали представители 23 стран, среди которых три страны НАТО – США, Турции и Венгрии.

По данным BILD, во время совместных российско-белорусских военных учений Москва и Минск отрабатывают три стратегии войны против Запада. Центральным элементом учений является имитация применения ядерного оружия и новых ракет средней дальности "Орешник".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне начала совместных российско-белорусских военных учений Германия усилила патрулирование восточной границы НАТО. А еще в начале августа на фоне предстоящих учений эта страна перебросила истребители в Польшу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!