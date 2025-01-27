'Лукашенко поддерживает только Путин': Тихановская назвала 'окна возможностей' для смены власти в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что в Беларуси могут появится возможности для свержения власти нелегитимного президента Александра Лукашенко. По ее словам, демократические силы в стране должны быть готовы к тому, что "окна возможностей" для перемен будет открыто.

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В комментарии изданию "Зеркало" Тихановская назвала два варианта, при которых это может произойти. Первые вариант – победа Украины в войне со страной-агрессором Россией.

"Именно поэтому я выступаю за то, чтобы дать Украине все возможное, чтобы она могла победить. И на момент переговоров они находились в сильной позиции. Победа Украины означает слабого Путина, а это означает слабого Лукашенко. Он уже очень слаб и полагается только на поддержку Путина", – сказала оппозиционер.

Также, по словам Тихановской, окно возможностей может появиться и в связи с экономическими проблемами, которые настигнут Беларусь.

"Это может быть связано с какими-то экономическими проблемами, если карманы Лукашенко опустеют из-за санкций. И власти не смогут сохранить так называемую экономическую стабильность в Беларуси. Также это может быть связано со здоровьем Лукашенко. На это не стоит надеяться, но может быть и такое", – сказала она.

В то же время Тихановская не исключает, что возможен и другой "черный лебедь". Как заявила политик, задача демократических сил и самих беларусов – быть подготовленными к этому моменту.

"Пусть все наши демократические партнеры, которые также видят Беларусь независимой и демократической, будут с нами в этот момент. Наше задание – скоординироваться и почувствовать друг друга в этом окне возможностей", – сказала Тихановская.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемые экзитполы в Беларуси утверждают, что на "выборах президента" снова побеждает Александр Лукашенко". За диктатора якобы проголосовало около 87,6% избирателей.

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