Почему Беларусь превращается в военный лагерь, – эксперт назвал причины

Военный режим позволяет Лукашенко обеспечить безоговорочное подчинение, как вертикали чиновников, так и населения и не допустить вторжения неких "незаконных вооруженных формирований" под флагом белорусской оппозиции со стороны украинской границы, с целью захвата власти. Такую мысль в интервью Obozrevatel высказал военный эксперт из Минска Александр Алесин.

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Также по мнению военного обозревателя, оккупация Беларуси путину сейчас не интересна, ведь республика осталась единственным союзником россии, которая способствует кремлю в войне против Украины. И по мнению Алесина, в ближайшее время помощь будет предоставляться не за счет армии РБ, а через военной-промышленный комплекс.

"Санкции лишили россию многих важных компонентов для производства вооружения. Речь идет не только о микросхемах, чипах или оптоволоконной электронике. В стране банально нет своих подшипников, а без них невозможно собрать, ни самолеты, ни танки, ни бронетранспортеры. Более того производство шестеренок, зубчатых колес в РФ также отсутствует. Беларусь все это сохранила и готова снабжать союзника. Лукашенко получил 1.7 млрд долларов чтобы белорусские предприятия обеспечивали комплектующими военно-промышленный комплекс россии", - говорит Александр Алесин

Относительно участия белорусской армии в войне против Украины, военный эксперт уверен, что ближайшие 2-3 месяца этого не произойдет.

"Численность боевой компоненты белорусской армии составляет 45 тысяч человек. При этом наименьшая - сухопутная часть. У нас сильно развито ПВО, войска связи, транспортные войска. А сухопутные силы составляют 11 тысяч человек. Войск для южного оперативного командования нет. Насыщать не кем. 3 тысячи человек не смогут прикрыть участок границы почти в 1000 км. И для ударной группировки этих сил недостаточно. Без мобилизации этого не изменить. Необходимо привлечь около 50 тысяч резервистов. Подготовка и боевое слаживание новых бригад, батальонов займет не менее 2-3 месяцев. И этот процесс невозможно спрятать, чтобы его не заметила разведка Украины или США", - отмечает военный обозреватель.

Как Беларусь поможет россии закрыть "танковый дефицит" и какую технику готовы восстанавливать на предприятиях республики, смотрите в видео версии интервью на YouTube канале Obozrevatel TV