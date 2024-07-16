Оказался не учебным: 'Шахед', круживший над Беларусью, упал и взорвался неподалеку от Бобруйска. Карта

Ударный дрон-камикадзе типа Shahed-136, который во время российской атаки на Украину залетел на территорию Беларуси, взорвался в Гомельской области. Это произошло в 120 км от границы с Украиной.

Видео дня

Об этом сообщил мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", которая отслеживает военную активность на территории РБ. По данным авторов канала, "Шахед" российских оккупационных войск залетел на территорию страны около 8:40.

"По нашим данным, "Шахед" упал между населенным пунктом Паричи и агрогородком Любань Гомельской области, что в 55 км от города Бобруйск и в 120 км от границы с Украиной", – сказано в сообщении.

"Беларускі Гаюн" пишет, что дрон-камикадзе во время падения взорвался. Это прямо подтверждает, что "Шахеды", которые залетают на территорию РБ, не учебные и не разведывательные, а реальные с боекомплектом на борту. Предназначались они для атаки по территории Украины, уточняет мониторинговая группа.

Напомним, что российские дроны-камикадзе типа "Шахед" все чаще залетают в воздушное пространство Беларуси. Очередные БПЛА, запущенные Россией по Украине, были обнаружены над РБ 16 июля.

За последнюю неделю зафиксированы минимум четыре подобных случая.

Первый залет "Шахеда" на территорию Беларуси на этой неделе был зафиксирован 11 июля: он находился в воздушном пространстве страны около часа. БПЛА зашел в Беларусь из Черниговской области в районе населенного пункта Лоев и взял курс на северо-запад (в направлении Мозыря). Военные РБ поднимали в воздух вертолет Ми-24 ВВС РБ и истребитель, причем еще до того, как дрон влетел в пределы Беларуси.

Второй инцидент произошел 13 июля и был наиболее длительным: БПЛА российских оккупантов зашел в воздушное пространство РБ около 3 часов ночи и за почти три часа налетал 350 км. ВС страны около 5 утра по тревоге на перехват поднимали вертолет Ми-24 и истребитель Су-30. Дрон долетел до Витебской области – и исчез.