Российский 'Шахед' третий раз за неделю зашел в воздушное пространство Беларуси: всплыли подробности

Российские дроны-камикадзе типа "Шахед" все чаще залетают в воздушное пространство Беларуси. Очередной БпЛА, запущенный Россией по Украине, был обнаружен над РБ в ночь на 16 июля.

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За последнюю неделю зафиксированы минимум три подобных случая. Об этом сообщает мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн".

Участники сообщества констатировали, что первым об очередном залете "Шахеда" в Беларусь сообщил украинский Telegram-канал "Николаевский Ванек". Соответствующее сообщение появилось в 04:10 16 июля.

"Последний мопед решил выехать из Украины и полетел смотреть Беларусь", – гласило сообщение.

В "Беларускі Гаюн" залет "Шахеда" подтвердили.

"По нашим данным, шахед зашёл в Беларусь в районе д. Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигался на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону г.п. Комарин", – отмечено в сообщении.

Беларуское мониторинговое сообщество утверждает, что пределы Беларуси дрон-камикадзе покинул около 5 часов утра.

"Суммарно дрон-камикадзе провёл на территории нашей страны около 50 минут и пролетел не менее 60 км. По нашим данным, полеты авиации ВВС РБ в указанном районе в это время не фиксировались", – отметили в "Беларускі Гаюн".

Полетел российский дрон снова на территорию Украины: в 05:06 "Николаевский Ванек" констатировал угрозу для Черниговской области.

Напомним, первый залет "Шахеда" на территорию Беларуси на этой неделе был зафиксирован в четверг, 11 июля: он находился в воздушном пространстве страны около часа. БПЛА зашел в Беларусь из Черниговской области в районе населенного пункта Лоев и взял курс на северо-запад (в направлении Мозыря). В тот раз беларуские военные поднимали в воздух вертолет Ми-24 ВВС РБ и истребитель, причем еще до того, как дрон влетел в пределы Беларуси.

Второй инцидент произошел 13 июля и был наиболее длительным: ударный российский БпЛА зашел в воздушное пространство Беларуси около 3 часов ночи и за почти три часа налетал 350 км. Беларуские ВС около 5 утра по тревоге на перехват поднимали вертолет Ми-24 и истребитель Су-30. Дрон долетел до Витебской области – и исчез.