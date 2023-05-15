'Никто не может понять, что происходит': СМИ рассказали о состоянии Лукашенко и выдвинули главную версию

В Беларуси продолжают строить догадки относительно неизвестной болезни самопровозглашенного лидера Александра Лукашенко. Ныне там не исключают, что резкое ухудшение его здоровья может быть связано с отравлением.

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От этом пишет один из беларусских антивоенных Telegram-каналов. Журналисты ссылаются на источники в Минске.

"Сразу два источника подтвердили нам, что Лукашенко в очень плохом состоянии и никто не может понять, что с ним происходит", – говорится в сообщении.

Там отметили, что до недавнего времени здоровье непризнанного президента Беларуси не вызывало никаких опасений.

Напротив, сам беларусский диктатор неоднократно хвастался тем, что он "здоров, как бык", а также вел активный образ жизни.

Отмечается, что политик регулярно проходил медицинские осмотры, поэтому ни запущенной онкологии, ни тяжелых проблем с сердцем у него, уверенны журналисты, быть не может.

"Все больше подозрений на отравление неизвестным веществом", – указали СМИ на предположительную главную причину болезненного вида Лукашенко.

Напомним: о том, что Лукашенко нездоров, заподозрили 9 мая, когда он посетил парад в Москве. Тогда политик не смог пройти 300 метров пешком, а перед банкетом, на который российский диктатор Владимир Путин пригласил своих высокопоставленных гостей, наспех покинул Кремль в сопровождении скорой. Позже в Минске даже отменили традиционную речь самопровозглашенного главы республики.

Украинский военный эксперт предположил, что белаусский лидер действительно болен. Также он выразил убеждение, что Путин взволнован из-за состояния Лукашенко и находится в ожидании срочного поглощения Россией Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях первый заместитель председателя думского комитета РФ по делам СНГ Константин Затулин заявил, что ему известно, чем именно болеет Лукашенко.

Что стало катализатором резкого ухудшения здоровья беларусского диктатора – не указывается, но СМИ пишут, что у него серьезные проблемы с эндокринной системой и сердцем.

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