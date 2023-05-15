В Госдуме РФ подтвердили болезнь Лукашенко

В Госдуме РФ подтвердили информацию о проблемах со здоровьем у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сказал, что ему известно, чем болеет Лукашенко.

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Об этом сообщают росСМИ. Диагноз Затулин не назвал.

"Последний раз он появлялся на публике 9 мая: утром был на параде на Красной площади в Москве и поспешно улетел обратно в Минск. Белорусские медиа обратили внимание на нездоровый вид Лукашенко и его неспособность дойти пешком до Александровского сада: на возложение цветов его повезли на автомобиле", – говорится в сообщении.

Согласно сообщениям российских СМИ, на праздновании Дня Победы в Минске президент Лукашенко не произнес речь – такого никогда не было ранее. Сегодня в Беларуси отмечается день официальной государственной символики, но Лукашенко снова не появился на публике.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин сказал, что ему известно, чем болеет Лукашенко, но диагноз не назвал.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё", – заявил он российским журналистам.

В официальном заявлении пресс-службы Лукашенко ничего не сообщается, однако по неофициальной информации говорят о том, что он занят работой с документами.

Напомним, 9 мая Лукашенко посетил парад в Москве. Сидя на трибуне, он выглядел довольно напряженным и грустным. Выражение его лица высмеяли пользователи сети.

Также особо наблюдательные зрители парада заметили, что у Лукашенко забинтована рука.

Позже СМИ сообщили, что беларуский диктатор не остался на праздничный обед в Кремле, он срочно покинул Москву в сопровождении скорой.

"В последнюю неделю Лукашенко серьезно заболел, и все мероприятия с его участием отменены. Однако по личной просьбе Путина Лукашенко приехал в Москву", – объясняли пропагандистские СМИ.

Журналисты также заметили, что Лукашенко стал реже выходить на публику, поэтому заподозрили у него проблемы со здоровьем.

13 мая на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья диктатора он приехал в президентскую клинику в Дроздах, где провел около двух часов.