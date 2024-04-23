'Надо копать': Лукашенко приказал найти в Беларуси нефть, сеть взорвалась шутками и мемами

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал найти в стране нефть, для этого, по его словам, "надо копать и искать". Однако пользователи сети подняли на смех инициативу диктатора, подорвав сеть мемами и "картофельными" шутками.

Как сообщают беларуские СМИ, накануне Лукашенко назначил нового главу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, им стал Сергей Масляк. Он заменил Андрея Худыка, занимавшего пост семь лет.

При назначении Масляка Лукашенко очертил круг задач, стоящих перед новым главой ведомства.

"Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно. Вот если хоть в какой-то степени решишь эту задачу – это памятник можно ставить в любом месте", – сказал диктатор.

В сети поручение Лукашенко вызвало волну шуток и мемов. Пользователи иронизируют, что при поиске нефти диктатор надеется заодно высадить картошку, а также намекают, что руководитель Беларуси стремится к уровню арабских шейхов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Лукашенко заявил, что Беларусь не вступает в войну против Украины якобы из-за мощных укреплений, минных полей и значительной военной группировки на границе. По его словам, в Украине граница "забаррикадирована так, что туда не подойти", "заминирована и забетонирована полностью, и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе".

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