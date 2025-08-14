Путин может готовиться испытать новую ядерную ракету, несмотря на встречу с Трампом

Россия, похоже, готовится к испытанию новой крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным зарядом. Подготовка происходит даженесмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом 15 августа на Аляске.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на двух американских исследователей и западного чиновника в сфере безопасности.

К таким выводам о подготовке к испытаниям пришли Джеффри Льюис из калифорнийского Института международных исследований и Декер Эвелет из аналитической организации CNA, которая базируется в Вирджинии.

Они отдельно изучали спутниковые снимки, которые в течение последних недель сделала компания Planet Labs, и сошлись во мнении, что на полигоне Паньково на архипелаге Новая Земля в Баренцевом море фиксируется высокая активность.

Исследователи заметили увеличение количества личного состава, оборудования, кораблей и самолетов, связанных с предыдущими испытаниями ракеты 9М730 "Буревестник".

"Мы видим всю активность на полигоне, а именно огромное количество припасов, поступающих для поддержки операций, и передвижения в месте, откуда фактически запускают ракету", — сказал Льюис.

Информацию о том, что Россия готовит новые испытания этой ракеты, журналистам Reuters подтвердил и неназванный западный источник в службах безопасности.

О наличии признаков подготовки к испытаниям сказали изданию также и норвежские военные. Они отметили, что Баренцево море является "главным местом для российских ракетных испытаний".

По мнению Джеффри Льюиса, испытания могут состояться уже на этой неделе, что рискует затмить саммит Трампа и Путина на Аляске.

В то же время исследователи и эксперты считают, что тестирование должно было быть запланировано задолго до объявления о переговорах.

Ранее российский диктатор Путин хвастался, что это оружие "неуязвимо" для нынешних и будущих систем противоракетной обороны. Он заявлял, что ракета "Буревестник" имеет практически неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию полета.

При этом многие эксперты сомневаются, сможет ли ракета уклоняться от ПВО. Открытым вопросом также остается, будет ли "Буревестник" излучать радиацию вдоль траектории своего полета.

Также сомнительно, что эта ракета даст России возможности, которых у нее еще нет. Так, по данным правозащитной группы "Инициатива по ядерной угрозе", "Буревестник" имеет плохие результаты испытаний, только два из 13 известных испытаний имели частичные успехи.

Как сообщал OBOZ.UA, на совместных военных учениях, которые Россия и Беларусь проведут в сентябре, военные РФ отработают применение ядерного оружия и комплекса "Орешник". Моделирование ядерного сценария станет ключевым элементом этих учений.

