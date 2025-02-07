Мониторинговый канал 'Беларускі Гаюн' прекратил свою работу: что произошло

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что останавливает свою работу. Основатель проекта Антон Мотолько заявил, что в результате несанкционированного входа посторонние получили доступ к чату с ботом "Гаюна", где собирали информацию от людей.

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В среду, 5 февраля, Telegram-канал "Беларускі Гаюн" опубликовал обращение Антона Мотолько. "Мы не знаем, какой объем данных мог быть выгружен за то время, пока у постороннего аккаунта был доступ. Я хочу сразу сказать, что в этой ситуации сработала человеческая ошибка, и эта ошибка была моей", – заявил основатель проекта.

Он добавил, что люди, присылавшие информацию, которая может их идентифицировать, или писали из аккаунтов, которые могут идентифицировать их владельцев, оказались под угрозой.

Также Антон Мотолько настоятельно рекомендовал всем, кто пользуется аккаунтом в Telegram длительное время, удалить его и создать новый, и "рекомендуется так делать хотя бы раз в год".

"В данный момент критические уязвимости исправлены, но я понимаю, что, к сожалению, мы не смогли полностью защитить людей", – говорится в обращении.

"Беларуский Гаюн" – это независимый мониторинговый проект, который отслеживает перемещение войск РФ и Беларуси на беларуской территории. Telegram-канал проекта оперативно собирает и анализирует данные, которые присылают проживающие в разных частях страны беларусы.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля минобороны Беларуси объявило о начале масштабной проверки боевой готовности армии. Основное внимание уделяется механизированным частям, которые должны показать способность действовать в реальных условиях боя.

В Госпогранслужбе заявили, что проверка боеготовности в Беларуси не несет угрозы для Украины. На границе не фиксируется перемещение техники и личного состава, однако отдельные подразделения продолжают находиться в направлении границы.

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