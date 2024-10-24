"Мне пришлось проводить спецоперацию": Лукашенко цинично объяснил, почему он не поддержал Украину в войне с Россией

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поддерживал и поддерживает Россию. Также он выдал, что Украина якобы повела себя по отношению к Беларуси вражески.

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При этом Лукашенко цинично соврал о том, что якобы не предоставил белорусскую территорию российским войскам для вторжения в Украину. Об этом диктатор рассказал в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу, которое транслировали белорусские пропагандистские СМИ.

Лукашенко утверждает, что Беларусь якобы не предоставляла России территорию для вторжения в Украину. Диктатор рассказал, что на белорусской территории во время "учений" находилось несколько тысяч человек российских войск.

По легенде белорусского диктатора РФ начала выводить свои войска, а из-за "провокации" часть путинской армии "завернула на Киев". Более того, Лукашенко выдал, что во вторжении российских войск якобы виноват президент Украины Владимир Зеленский.

Также он пожаловался, что Украина повела себя по отношению к Беларуси "вражески", введя санкции и запретив полеты белорусских гражданских самолетов через территорию Украины.

"Она захватила наши подвижные составы с минеральными удобрениями. Она 75 большегрузов вместе с людьми арестовала. Она повела себя по-бандитски. Мне пришлось проводить спецоперацию, чтобы освободить ребят, которых они арестовали. А пятерых человек они убили и расчленили, чтобы мы не поняли, как они погибли. И вы хотите сказать, что я в обнимку с Зеленским в это время должен был быть? Россия – наш союзник. Я поддерживал и буду поддерживать Россию столько, сколько ей нужно", – заявил Лукашенко.

При этом диктатор добавил, что на данный момент Беларусь "по минимуму вовлечена в конфликт". В то же время Лукашенко добавил, что будет продолжать поддерживать Путина и все действия РФ.

"У президента России есть интересы российского народа, он их защищает. Я сегодня президент Беларуси, и я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с российскими. Пока они будут совпадать, мы с Путиным рука об руку будем действовать", – сказал Лукашенко.

Напомним, в Беларуси назначили дату следующих президентских выборов. Согласно решению Палаты представителей, они состоятся 26 января 2025 года.

Ранее Лукашенко заявил, что хочет быть на переговорах по войне в Украине. По его словам, на этих переговорах "будут решаться вопросы Беларуси" и он, мол, не позволит решать их без участия Минска.