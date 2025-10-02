Лукашенко показал, как выглядит пусковая установка 'Орешника'. Фото

В кабинете беларуского диктатора Александра Лукашенко заметили модель пусковой установки ракеты средней дальности "Орешник". Она была выставлена там во время встречи с премьер-министром Кыргызстана и показательно развернута для камер.

Видео дня

Эта модель, которой похвастался Лукашенко, подтвердила использование в "Орешнике" шасси МЗКТ-79291, что позволяет ориентировочно определить взлетный вес ракеты. Об этом пишет украинский военный портал Defence Express.

Там отметили, что для того, чтобы показать эту модель, пришлось делать фото с очень специфичной композицией, где людей разместили в углу кадра.

"Благодаря такому хвастовству становится возможным разглядеть саму пусковую "Орешника", которая на самом деле дает довольно содержательную информацию. Хотя всегда надо понимать, что существует возможность контролируемой дезинформации", – сказано в сообщении.

Что стало известно об "Орешнике"

В Defence Express отметили, что теперь можно окончательно говорить о том, что шасси "Орешника" – это МЗКТ-79291 от "Минского завода колесных тягачей". Именно от продукции этого предприятия зависят все грунтовые ракетные комплексы стратегического назначения РФ, а также ряд других ракетных комплексов, включая ОТРК "Искандер".

Шасси МЗКТ-79291 еще в начале 2010-х годов создавалось для ракетного комплекса РС-26 "Рубеж". В РФ тогда формально его называли "легкой" межконтинентальной баллистической ракетой, на Западе считали ракетой средней дальности и нарушением сейчас уже не действующего Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Грузоподъемность МЗКТ-79291 с колесной формулой 12х12 не обнародовали. Но когда в РФ пытались найти альтернативу беларускому решению и разрабатывали аналогичные шасси на мощностях "КамАЗ", для КамАЗ-78509 на шасси 12х12 грузоподъемность декларировали в 50 тонн. При этом россияне жаловались, что она на 10 тонн меньше, чем у беларуского. Таким образом, у беларуского МЗКТ-79291 ориентировочная грузоподъемность может составлять около 60 тонн.

"Довольно похожие параметры имело и другое шасси для еще советских ракет средней дальности РСД-10 "Пионер" – МАЗ-547 с аналогичной колесной формулой 12х12. Он имел грузоподъемность до 55 тонн, при этом сама ракета в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) весила 42,7 тонны. Остальной вес: системы, узлы и агрегаты пускового комплекса и топливо в баках машины", – сказано в сообщении.

За счет такой ориентировочной пропорции можно осторожно предположить, что вес "Орешника", который, скорее всего, является тем самым РС-26 "Рубеж", составляет около 45-48 тонн вместе с ТПК и 40-43 без него.

Напомним: еще в марте этого года Лукашенко заявил, что в его стране осуществляется производство пусковых установок для российских баллистических ракет "Орешник". Однако самих ракет у Беларуси на тот момент не было, хотя в январе диктатор уверял, что получит ее от России "со дня на день".

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь Совета безопасности РБ Александр Вольфович заявил, что уже до конца 2025 года российские межконтинентальные ракеты "Орешник" могут быть размещены на территории республики Беларусь. Места для этого вооружения уже определены.

Вольфович также заявил, что у врагов не должно быть сомнений в решительности действий Минска по применению этого оружия, если будет необходимость.

Мы также писали о том, что в Беларуси к югу от Минска продолжается масштабное строительство нового военного объекта, который может стать ключевым элементом российской военной инфраструктуры в регионе. На базе бывшего советского лагеря "Павловка" сооружают комплекс, где, по оценкам экспертов, могут разместить современный баллистический ракетный комплекс "Орешник".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!