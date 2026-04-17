Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу: что происходит

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ №132. Это указ "О призыве офицеров запаса на военную службу". Речь идет о молодежи до 27 лет, которая ранее не была в армии, но имеет воинские звания.

Соответствующий документ обнародовали в канцелярии Лукашенко. Там также отметили, что это – ежегодные плановые мероприятия.

"В 2026 году предполагается призвать в вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочной военной службы, службы в резерве вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва", – указано в указе самопровозглашенного "президента".

В качестве мотивации призыва указано "повышение уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечение подготовки мобилизационного резерва".

"Мероприятия, предусмотренные настоящим документом, проводятся вооруженными силами ежегодно на плановой основе", – добавили у Лукашенко.

Что предшествовало

В приграничье соседней страны уже развивают дороги, ведущие к нашей территории, а также налаживают артиллерийские позиции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского. Государство-агрессор РФ может попытаться в очередной раз втянуть Беларусь в войну против Украины, отметил украинский лидер.

"Также фиксируем попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил – скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил", – объяснил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Лукашенко заявил, что его страна выступает против войны, но все же готовится к ней. Он объяснил это тем, что мирный период нельзя воспринимать как гарантированный и что армия должна быть готова к ответу на любые вызовы.

