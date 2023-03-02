Киберпартизаны Беларуси и Украины VS оккупанты РФ – у кого арсенал цифровых возможностей больше?

Как диктаторские режимы незаконно следят за гражданами Украины, Беларуси и Казахстана и насколько деградированы российская и белорусская армии, - об этом узнаете в интервью из Нью-Йорка (США) с официальным представителем белорусского движения киберпартизанов Юлианой Шеметовец в спецпроекте OBOZREVATEL:Беларусь

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Также в интервью вы узнаете, что киберпартизаны услышали в 50 000 часов переговоров белорусских силовиков-карателей, чиновников и политиков и какие цифровые технологии использует военная ядерная отрасль чтобы предотвращать ядерные удары.