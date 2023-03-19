Гробы с белорусами сдерживают Лукашенко от вторжения в Украину, – Вячеслав Сивчик

Один из лидеров белорусского сопротивления рассказал зачем власти республики договора с оккупированным Крымом и совместная военная база с Китаем. Также в интервью в рамках проекта OBOZREVATEL:Беларусь вы узнаете как был атакован наводчик российских "Кинжалов" на Украину и какие репарации угрожают белорусам. Обо всём этом смотрите в интервью из Варшавы(Польша) с лидером движения солидарности "Разам" Вячеславом Сивчиком.

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