Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

В Беларуси 26 ноября 2022 года сообщили о внезапной смерти министра иностранных дел этого государства Владимира Макея, который считался очень близким к самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Официально о причинах скоропостижной кончины не имевшего серьезных проблем со здоровьем главы беларуской дипломатии ничего не сообщалось, госСМИ писали о происшедшем скупо, впрочем власти не стали опровергать распространившуюся версию о "сердечном приступе", якобы и приведшем к смерти.

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Однако сейчас стало известно, что Макей мог совершить самоубийство. Об этом беларускому изданию "Наша Ніва" сообщили сразу четыре не связанных между собой источника в сферах здравоохранения и госуправления.

Журналисты напомнили, что о смерти министра иностранных дел Беларуси первым сообщило государственное издание "Белта". В 16:35 26 ноября на сайте информагентства появилось лаконичное сообщение: "Владимир Макей умер" – без традиционных для таких случаев формулировок "скоропостижно скончался" либо "ушел из жизни после продолжительной болезни".

Некоторое недоумение вызвал и тот факт, что сам Лукашенко, который был очень близок с Макеем, в течение длительного времени не спускал госСМИ указаний по поводу тона и характера освещения смерти главного дипломата Беларуси. В ряде изданий в день кончины Макея об этом практически не писали.

Еще большее удивление вызвал тот факт, что на похороны Макея не приехал его российский коллега, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Популярная версия первых дней — причиной смерти Макея стал незамеченный сердечный приступ. Но позже в Минске стали известны и другие обстоятельства смерти. Четыре источника "Нашей Нівы" в сфере госуправления и медицины назвали причиной смерти самоубийство", – пишет "Наша Ніва".

Причины суицида, согласно публикации, могут скрываться в совокупности факторов. Часть из них, ввиду глубоко личного характера, журналисты предпочли не указывать. Вместо этого они сосредоточились на том, что последние годы жизни министра сопровождались как политическими, так и личными драмами.

"Друзья Макея говорят, что он болезненно переживал крах курса, который вел. И часто чувствовал себя ненужным, а иногда – просто неуместным. Достаточно упомянуть его заявление накануне войны о выводе российских войск с территории Беларуси после учений. Через несколько дней с территории Беларуси началась самая кровопролитная война в Европе после Второй мировой", – пишет издание.

По словам людей, хорошо знакомых с министром иностранных дел Беларуси, Макей также знал, что администрация Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, это очень чувствительно для него", — цитируют журналисты слова коллеги Макея.

"Он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу. И он после своих высот больше нигде себя не видел", – рассказал собеседник издания.

"В день гибели Владимир Макей вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын. По информации "Нашей Нівы", первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который уехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону. Попытки реанимировать министра ни к чему не привели", – пишет издание.

В то же время источники "Нашей Нівы" уверили: признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство, нет.

Журналисты напомнили, что 64-летний Владимир Макей принадлежал к так называемому "либеральному крылу" в окружении Лукашенко. Примечательно, что из всей властной верхушки Беларуси он единственный время от времени говорил на беларуском языке.

В советские времена Макей служил в ГРУ на офицерской должности. Дипломатическую же карьеру он начал строить уже после провозглашения независимости Беларуси. За его плечами – должность главы Администрации президента, работа личным помощником Лукашенко, а после – работа в МИД РБ в качестве главы дипломатического ведомства.

То, как закончит свою жизнь Макей, вряд ли кто-то мог предположить даже накануне его смерти. Так, 25 ноября, за день до смерти, Макей встречался с нунцием Ватикана Йозичем.

Несколькими днями ранее, 22 ноября, Владимир Макей вместе с статс-секретарем Совета безопасности Вальфовичем вылетели в Ереван на военно-транспортном самолете Ил-76МД. В Армении официальные лица приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В самой Беларуси, в том числе и в дипломатической среде, фигуру Макея оценивают по-разному. Его будущий преемник Сергей Алейник на похоронах министра иностранных дел Беларуси заявил, что тот "внес большой вклад в развитие беларуской государственности, ее становление, укрепление нашего суверенитета, сохранение мира и стабильности на беларуской земле".

А вот другой дипломат, пожелавший остаться неназванным, убежден: "большой вклад" Макей внес не в "укрепление суверенитета" Беларуси, а в укрепление на беларуской земле диктатуры Лукашенко.

"То, что его начальник [Александр Лукашенко] так сформировался, – во многом его заслуга. Он подпевал и потакал его не самым человечным инстинктам и мотивам поведения. Это важнее, чем налаживание связей с Западом или совершенствование бюрократической системы, за что ему можно отдать должное", – заявил бывший дипломат.

Впрочем, лучшую характеристику себе однажды дал сам Макей.

"Я не помню, кто это сказал, но если тебя собираются казнить, то лучше казнить за верность, чем за измену", – заявил он 1 апреля 2022 года, когда стало ясно, что план России завоевать Украину потерпел неудачу.

Напомним, когда 26 ноября стало известно о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, СМИ назвали вероятную причину его внезапной кончины. Тогда предполагалось, что Макей скончался от инфаркта, когда находился дома в Дроздах. Дипломат, мол, вовремя не обратился к медикам, поскольку не воспринимал всерьез свое состояние.

Однако не обошлось и без других версий. В частности, в Беларуси и за ее пределами поползли слухи, что за смертью Макея, которого называли "проевропейским" министром в окружении Лукашенко, стоит Россия, которой крайне важно было удержать полный контроль над Беларусью. А Макей якобы по поручению беларуского диктатора использовал свои связи с Западом, чтобы "выторговать" для Лукашенко некие гарантии и ослабить западные санкции против Беларуси.

К тому же высказывалось предположение, что, устранив Макея, российские спецслужбы посылали сигнал от Кремля самому Лукашенко, чтобы убедить его хранить верность Кремлю.