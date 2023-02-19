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Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

Лилия Рагуцкая
Беларусь
5 минут
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Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

В Беларуси 26 ноября 2022 года сообщили о внезапной смерти министра иностранных дел этого государства Владимира Макея, который считался очень близким к самопровозглашенному президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. Официально о причинах скоропостижной кончины не имевшего серьезных проблем со здоровьем главы беларуской дипломатии ничего не сообщалось, госСМИ писали о происшедшем скупо, впрочем власти не стали опровергать распространившуюся версию о "сердечном приступе", якобы и приведшем к смерти.

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Однако сейчас стало известно, что Макей мог совершить самоубийство. Об этом беларускому изданию "Наша Ніва" сообщили сразу четыре не связанных между собой источника в сферах здравоохранения и госуправления.

Журналисты напомнили, что о смерти министра иностранных дел Беларуси первым сообщило государственное издание "Белта". В 16:35 26 ноября на сайте информагентства появилось лаконичное сообщение: "Владимир Макей умер" – без традиционных для таких случаев формулировок "скоропостижно скончался" либо "ушел из жизни после продолжительной болезни".

Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

Некоторое недоумение вызвал и тот факт, что сам Лукашенко, который был очень близок с Макеем, в течение длительного времени не спускал госСМИ указаний по поводу тона и характера освещения смерти главного дипломата Беларуси. В ряде изданий в день кончины Макея об этом практически не писали.

Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

Еще большее удивление вызвал тот факт, что на похороны Макея не приехал его российский коллега, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Популярная версия первых дней — причиной смерти Макея стал незамеченный сердечный приступ. Но позже в Минске стали известны и другие обстоятельства смерти. Четыре источника "Нашей Нівы" в сфере госуправления и медицины назвали причиной смерти самоубийство", – пишет "Наша Ніва".

Причины суицида, согласно публикации, могут скрываться в совокупности факторов. Часть из них, ввиду глубоко личного характера, журналисты предпочли не указывать. Вместо этого они сосредоточились на том, что последние годы жизни министра сопровождались как политическими, так и личными драмами.

Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

"Друзья Макея говорят, что он болезненно переживал крах курса, который вел. И часто чувствовал себя ненужным, а иногда – просто неуместным. Достаточно упомянуть его заявление накануне войны о выводе российских войск с территории Беларуси после учений. Через несколько дней с территории Беларуси началась самая кровопролитная война в Европе после Второй мировой", – пишет издание.

По словам людей, хорошо знакомых с министром иностранных дел Беларуси, Макей также знал, что администрация Александра Лукашенко начала искать кандидатов на его место.

"В последнее время ему отказывали в личном внимании, это очень чувствительно для него", — цитируют журналисты слова коллеги Макея.

"Он понимал, что прежнее высокое положение подходит к концу. И он после своих высот больше нигде себя не видел", – рассказал собеседник издания.

"В день гибели Владимир Макей вернулся домой в Дрозды один. В другой квартире остались его жена Вера Полякова и младший сын. По информации "Нашей Нівы", первым, кто нашел мертвого министра, был старший сын Поляковой, который уехал в Дрозды после безуспешных попыток родственников связаться с ним по телефону. Попытки реанимировать министра ни к чему не привели", – пишет издание.

В то же время источники "Нашей Нівы" уверили: признаков того, что это было убийство, замаскированное под самоубийство, нет.

Журналисты напомнили, что 64-летний Владимир Макей принадлежал к так называемому "либеральному крылу" в окружении Лукашенко. Примечательно, что из всей властной верхушки Беларуси он единственный время от времени говорил на беларуском языке.

В советские времена Макей служил в ГРУ на офицерской должности. Дипломатическую же карьеру он начал строить уже после провозглашения независимости Беларуси. За его плечами – должность главы Администрации президента, работа личным помощником Лукашенко, а после – работа в МИД РБ в качестве главы дипломатического ведомства.

То, как закончит свою жизнь Макей, вряд ли кто-то мог предположить даже накануне его смерти. Так, 25 ноября, за день до смерти, Макей встречался с нунцием Ватикана Йозичем.

Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

Несколькими днями ранее, 22 ноября, Владимир Макей вместе с статс-секретарем Совета безопасности Вальфовичем вылетели в Ереван на военно-транспортном самолете Ил-76МД. В Армении официальные лица приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Глава МИД Беларуси Макей мог совершить самоубийство – СМИ

В самой Беларуси, в том числе и в дипломатической среде, фигуру Макея оценивают по-разному. Его будущий преемник Сергей Алейник на похоронах министра иностранных дел Беларуси заявил, что тот "внес большой вклад в развитие беларуской государственности, ее становление, укрепление нашего суверенитета, сохранение мира и стабильности на беларуской земле".

А вот другой дипломат, пожелавший остаться неназванным, убежден: "большой вклад" Макей внес не в "укрепление суверенитета" Беларуси, а в укрепление на беларуской земле диктатуры Лукашенко.

"То, что его начальник [Александр Лукашенко] так сформировался, – во многом его заслуга. Он подпевал и потакал его не самым человечным инстинктам и мотивам поведения. Это важнее, чем налаживание связей с Западом или совершенствование бюрократической системы, за что ему можно отдать должное", – заявил бывший дипломат.

Впрочем, лучшую характеристику себе однажды дал сам Макей.

"Я не помню, кто это сказал, но если тебя собираются казнить, то лучше казнить за верность, чем за измену", – заявил он 1 апреля 2022 года, когда стало ясно, что план России завоевать Украину потерпел неудачу.

Напомним, когда 26 ноября стало известно о смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, СМИ назвали вероятную причину его внезапной кончины. Тогда предполагалось, что Макей скончался от инфаркта, когда находился дома в Дроздах. Дипломат, мол, вовремя не обратился к медикам, поскольку не воспринимал всерьез свое состояние.

Однако не обошлось и без других версий. В частности, в Беларуси и за ее пределами поползли слухи, что за смертью Макея, которого называли "проевропейским" министром в окружении Лукашенко, стоит Россия, которой крайне важно было удержать полный контроль над Беларусью. А Макей якобы по поручению беларуского диктатора использовал свои связи с Западом, чтобы "выторговать" для Лукашенко некие гарантии и ослабить западные санкции против Беларуси.

К тому же высказывалось предположение, что, устранив Макея, российские спецслужбы посылали сигнал от Кремля самому Лукашенко, чтобы убедить его хранить верность Кремлю.

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