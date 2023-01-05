Денег на 'гробовые' у белорусов нет, – экономист Дмитрий Крук

Почему в экономическом плане Беларусь не готова к войне, в программе Obozrevatel:Беларусь, рассказал старший научный работник центра экономических исследований в Беларуси Дмитрий Крук.

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"Есть негласная черта, которая используется относительно военного времени – 3% ВВП. Вот когда страна тратит в районе такой суммы или больше можно говорить, что есть фокус на военные расходы. В Беларуси в 2023 году, если бюджет будет выполняться, цифра затрат на армию будет колебаться в приделах 1%. Это не дает права утверждать, что экономика заточена под войну", - сказал Крук.

Он считает, если самопровозглашённый Лукашенко примет решение учувствовать в войне против Украины - это разорит республику.

"Если к неустойчивому проекту бюджета добавятся новые значимые расходы – весь бюджетный план может пойти под откос. Поэтому, финансово, позволить себе какие-то военные планы, которые повлекут затраты, нынешняя власть не сможет", - добавил Дмитрий.

Также по мнению экономиста финансовая мотивация не заставит белорусов одеть военную форму.

"У белорусов нет такой рабской покорности, какая присутствует у россиян и финансовые соображения не будут превалировать в сторону возможной смерти за добавку к зарплате", - считает Крук.

Подводя итог финансового потенциала Республики Беларусь: у Лукашенко нет денег чтобы покрыть расходы на "гробовые" и реабилитацию раненых, равно как и нет возможности обеспечить армию всем необходимым для участия в войне.