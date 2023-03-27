'Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс': белорусский пропагандист пригрозил Западу ядерным оружием после громкого заявления Путина. Видео

Белорусские пропагандисты продолжают сражаться за уровень неадекватности со своими кремлевскими коллегами. Вслед за российским диктатором Владимиром Путиным одиозный пропагандист Григорий Азаренок принялся угрожать цивилизованным странам ядерным оружием.

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При этом он конкретно упомянул Польшу и Литву, по которым пригрозил нанести ядерный удар с территории Беларуси. Фрагмент агрессивного высказывания пропагандиста опубликован в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Азаренок "осчастливил" потребителей белорусской пропаганды, мол, теперь Беларусь – это ядерное государство. В фантазиях пропагандиста, на Беларусь кто-то собрался нападать, поэтому страна якобы готова ответить тактическим ядерным оружием.

Более того, он пригрозил последствиями ядерного удара Польше и Литве. Примечательно, что пропагандисты возбудились и начали активно использовать ядерную риторику после заявления диктатор Путина о намерении разместить в Беларуси оружие массового поражения.

"Беларусь – ядерная держава. Государство, обладающее возможностями в случае нападения на его территорию ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте. Не суйтесь панове, ибо облучим", – выдал бред пропагандист.

Напомним, 25 марта диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Хотя на самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что белорусская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

Ранее американский Институт изучения войны заявил, что угрозы диктатора Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси не имеют отношения к риску разрастания ядерной войны. Этот риск по-прежнему остается очень низким.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе скептически относятся к возможности применения Россией ядерного оружия. В частности, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что после визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву вероятность ядерной войны уменьшилась, ведь Си четко дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что ядерное оружие применять не стоит.

К слову, Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси. В ICAN отметили, что Европа не может быть в безопасности, пока у РФ есть такое вооружение.

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