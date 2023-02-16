Белорусы установили ЗРК в Чернобыльской зоне! Каких целей должны достигнуть ракеты С-300 и С-400?

Беларусь с РФ готовят новые воздушно-штурмовые действия, ракетные обстрелы с территории республики и сухопутный штурм украинских земель силами белорусского спецназа. Об этом в интервью Obozrevatel рассказала главный редактор белорусского сайта "Хартия-97" Наталья Радина. С ее слов, в наземных операциях будут задействованы белорусские ССО, которых готовят к переброске на Донбасс и в Запорожскую область. Также по мнению журналистки сохраняется высокая вероятность того что на территории Беларуси могут разместить тактическое ядерное оружие.

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"В наземных операциях будут задействованы белорусские ССО: 5-я Марьиногорская бригада спецназа, 38-я десантно-штурмовая Брестская бригада, 103-я Витебская бригада. Бойцы белорусских ССО будут направлены через Россию на Донбасс и Запорожскую область. Это хорошо обученные военные. То есть если российские мобилизованные действительно слабо обученные и являются пушечным мясом, то белорусы могут составлять угрозу ВСУ", – предупредила Наталья Радина.

Также журналистка объяснила зачем военные, которые пребывают на территории Беларуси размещают зенитно-ракетные комплексы в Чернобыльской зоне отчуждения.

"Оттуда планируют наносить удары, в первую очередь, по Киеву. Выбор дислокации объясняется труднодоступностью этих мест, что снижает риск их быстрого обнаружения" – говорит Радина.

Также во время диалога была затронута тема целесообразности упрощения режима пересечения польско-белорусской границы для мужчин из республики.

"Нужно понимать, что скрытая точечная мобилизация в Беларуси происходит. Мужчин массово вызывают на полигоны и военные сборы. Ранее такая практика была не чаще чем раз в год, а сейчас процесс поставлен на поток и очевидно, что готовится тот самый резерв, который будет в первую очередь мобилизован. Что бы сломить ход мобилизации, белорусским мужчинам необходимо упростить процедуру получения гуманитарных виз для выезда в Польшу", – сообщает Наталья.

Относительно присутствия так называемых вагнеровцев, собеседница объяснила, что на территории Беларуси работает частное охранное предприятие "Гард Сервис", которое готовит бойцов для ЧВК "Вагнер": Это в основном бывшие сотрудники силовых структур и сил специальных операций.

Будет ли "дежавю" 24 февраля и чего еще ожидать от режимов Лукашенко и путина, смотрите в видео версии интервью с Наталей Радиной, на нашем YouTube канале: