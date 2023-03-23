Белорусский военный 'балкон' будет сметён в любом случае, – Вадим Кабанчук

Лукашенко будет до конца удерживаться от вступления в войну, но белорусский военный "балкон" будет сметён в любом случае. Об этом в эфире проекта OBOZREVATEL:Беларусь заявил заместитель командира полка имени Кастуся Калиновского в Вооружённых силах Украины Вадим Кабанчук. По его словам, пытаясь удержаться у власти и избежать смещения с поста российским оккупационным военным режимом, белорусский диктатор сегодня "играет на качелях" между Россией и Китаем.

Видео дня

"Лукашенко понимает, что Путин уже проиграл. Полномасштабное наступление россиян за уже более, чем год показало, чем оно закончится. Сегодня Вооружённые силы Украины держат позиции на Бахмуте и других стратегических позициях, на одной из которых я также нахожусь в данный момент, но из соображений безопасности не буду её называть. Сейчас ВСУ ожидают поставок зарубежной военной техники. Когда же будет одержана победа в Украине, придёт черед и Беларуси. Свободная Беларусь также рассчитывает на поддержку Европы, Соединённых штатов и всего цивилизованного мира, чтобы освободиться от диктатора Лукашенко. Но вместе с ним отвечать придется и тем белорусам, которые сегодня молчаливо отсиживаются в углу. Беларусь сделал ошибку и белорусам её исправлять", – подытожил Вадим Кабанец.

Полное интервью с заместителем командира полка имени Кастуся Калиновского в Вооружённых силах Украины Вадимом Кабанчуком прямо с украинской передовой смотрите в новом выпуске проекта OBOZREVATEL:Беларусь