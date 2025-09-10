Знаменитый соперник Tesla опять существенно подешевел. Фото

Недорогой кроссовер Fisker Ocean успел стать знаменитым соперником Tesla. Хотя рекламировался не так хорошо, поэтому не снискал успеха. Теперь эти электрокары существенно подешевели.

По информации Carscoops, цена Fisker Ocean в 2025 году уже снизилась до 21 990 долларов. Это примерно в два раза меньше, чем в свое время просили за новые экземпляры. При этом с учетом федеральной налоговой скидки в США предложение становится еще привлекательнее – от 17 990 долларов.

В США ранее нашли дилера, в запасах которого есть десятки Fisker Ocean. Покупателей отпугивает только неизвестность в отношении обслуживания – официального сервиса от производителя фактически не существует.

Запас хода Fisker Ocean почти достигает 600 км. Электрокроссовер известен хорошим оснащением с панорамной крышей и премиальной аудиосистемой.

Fisker обанкротился в 2024 году. В попытке спасти ситуацию производитель вводил огромные скидки, и машины продавали по похожим низким ценам. На рынке время от времени появляются невостребованные экземпляры со сниженными ценами.

