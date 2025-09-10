УкраїнськаУКР
Эти машины помогают украинцам экономить: топ-10 недорогих моделей

Volkswagen ID.Unyx

В Украине электрокары очень популярны на фоне постоянно растущих цен на топливо. Покупатели стараются сэкономить, в этом помогают EV. При этом в топ-10 лидируют недорогие машины.

Эксперты составили список наиболее востребованных автомобилей в электрическом сегменте. Статистику приводит Укравтопром. В августе 2025 года украинцы купили 7,9 электромобилей. Это на 13% превышает результаты июля.

Самые популярные новые электрокары в Украине:

  1. BYD Song Plus (358 шт.);
  2. Volkswagen ID.Unyx (206 шт.);
  3. Honda eNS1 (202 шт.);
  4. BYD Sea Lion 07 (154 шт.);
  5. Audi Q4 e-tron (109 шт.).
Renault Zoe

Самые популярные электрокары с пробегом в Украине:

  1. Tesla Model Y (827 шт.);
  2. Tesla Model 3 (651 шт.);
  3. Nissan Leaf (562 шт.);
  4. Kia Niro EV (367 шт.);
  5. Renault Zoe (263 шт.).

Как всегда, лидируют производители недорогих электромобилей. Вдобавок большинство EV, которые попадают в Украину, уже с пробегом. Так выходит еще дешевле.

