Эти машины помогают украинцам экономить: топ-10 недорогих моделей
В Украине электрокары очень популярны на фоне постоянно растущих цен на топливо. Покупатели стараются сэкономить, в этом помогают EV. При этом в топ-10 лидируют недорогие машины.
Эксперты составили список наиболее востребованных автомобилей в электрическом сегменте. Статистику приводит Укравтопром. В августе 2025 года украинцы купили 7,9 электромобилей. Это на 13% превышает результаты июля.
Самые популярные новые электрокары в Украине:
- BYD Song Plus (358 шт.);
- Volkswagen ID.Unyx (206 шт.);
- Honda eNS1 (202 шт.);
- BYD Sea Lion 07 (154 шт.);
- Audi Q4 e-tron (109 шт.).
Самые популярные электрокары с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y (827 шт.);
- Tesla Model 3 (651 шт.);
- Nissan Leaf (562 шт.);
- Kia Niro EV (367 шт.);
- Renault Zoe (263 шт.).
Как всегда, лидируют производители недорогих электромобилей. Вдобавок большинство EV, которые попадают в Украину, уже с пробегом. Так выходит еще дешевле.
