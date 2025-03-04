Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki сделали практичнее. Фото

Знаменитый бюджетный внедорожник Suzuki Jimny известен как недорогой компактный вездеход. Из-за размеров машину нельзя назвать очень практичной. Но в конкретной машине это исправили. Правда, дешевым автомобиль быть перестал.

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В сети показали эту модель с неожиданным дизайном, который действительно способен удивить. Suzuki Jimny получил особую внешность и измененную конструкцию. Внедорожник выставили на продажу через Historics Auctioneers. Машину примерно оценивают в 55 000 долларов.

Стандартный внедорожник Suzuki Jimny и без того отлично справляется с тяжелыми условиями за пределами твердых дорог. Кажется логичным, что появление дополнительных двух колес улучшит проходимость.

Во всяком случае, так можно подумать, если взглянуть на фото Suzuki Jimny. Однако в конкретном внедорожнике дополнительная задняя пара колес носит почти декоративный характер.

Эту дополнительную ось не подключили к приводу. Такие изменения обошлись бы слишком дорого. Ведь владелец потратился на доработку кузова – теперь это пикап. Выглядит очень необычно. И практично.

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