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Знаменитый бюджетный кроссовер Skoda показали в новом виде. Фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
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Skoda Karoq

Популярный бюджетный кроссовер Skoda Karoq, как ожидается, скоро получит новый вариант. Производитель сделает автомобиль намного мощнее и круче. А тем временем недорогую машину показали в другой дизайне.

Видео дня

Практичная модель Skoda Karoq очень популярна среди покупателей, но жизненный цикл этого компактного кроссовера подходит к концу. На канале TALK WHEELS решили виртуальным образом "омолодить" машину с более эффектной стилистикой.

Ранее на фото показали новый Skoda Karoq как загадочный прототип с интересными деталями. Мы видели сдвоенные патрубки выхлопной системы и особые колесные диски. Интересно, что эти элементы отсылали к спортивному кроссоверу Cupra Ateca, который построен на той же платформе.

Skoda Karoq

Испанский автомобиль оснащен силовой установкой на 300 л.с. Возможно, Skoda Karoq RS (потенциальное название) получит такую же отдачу.

Или в компании просто тестируют что-то еще под кузовом Karoq, о чем мы узнаем позже. Пока производитель ничего не сообщает о том прототипе и целях создания такой машины.

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