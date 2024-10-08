Забытую модель Skoda внезапно показали в сети. Фото

Забытый кроссовер Skoda Yeti внезапно получил новый дизайн. Этот автомобиль был популярной машиной, но о модели давно не вспоминают. Кроссовер показали в сети.

Видео дня

Skoda Yeti был первой моделью бренда в сегменте городских SUV. В свое время преемником стал кроссовер Skoda Karoq. А в TALK WHEELS подготовили новый дизайн для Yeti. Получилось эффектно и современно. И почему-то очень похоже на более крупную Skoda Kodiaq.

В свою очередь чешский производитель не планирует возвращать это имя в модельную линейку. Интересно, что недорогой кроссовер Skoda Elroq уже рассекретили полностью – электрическая модель пришла на смену Skoda Karoq. Можно сказать, что круг замкнулся.

Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получил просторный салон и широкие функциональные возможности. Есть несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в интерьере Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды.

OBOZ.UA ранее рассказывал про недорогой электрокар Renault.