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Выгодная покупка: эти 12 машин с пробегом советуют эксперты

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,6 т.
Volkswagen Passat

Самые низкие цены – на рынке б/у автомобилей. Однако важно выбрать самые надежные модели. Это поможет совершить выгодную покупку. Эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке.

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Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 12 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила б/у Honda Fit, а в тройку лидеров также вошли VW Passat и Kia Rio.

Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали специалисты, советуют покупать всем – они довольно надежны. В ходе исследования определили лучшие легковые б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще от 6 до 11 лет.

Mazda 3

Лучшие б/у автомобили возрастом 5 лет:

  1. Honda Fit;
  2. Volkswagen Passat;
  3. Kia Rio 5D;
  4. Honda Civic;
  5. Mazda 3;
  6. Toyota Yaris;
  7. Toyota Corolla;
  8. Infiniti Q50;
  9. Hyundai Elantra;
  10. Kia Soul;
  11. Honda Civic Coupe;
  12. Honda Accord.

Специалисты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины легковых сегментов.

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