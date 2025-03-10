Выгодная покупка: эти 12 машин с пробегом советуют эксперты
Самые низкие цены – на рынке б/у автомобилей. Однако важно выбрать самые надежные модели. Это поможет совершить выгодную покупку. Эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке.
Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 12 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила б/у Honda Fit, а в тройку лидеров также вошли VW Passat и Kia Rio.
Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали специалисты, советуют покупать всем – они довольно надежны. В ходе исследования определили лучшие легковые б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще от 6 до 11 лет.
Лучшие б/у автомобили возрастом 5 лет:
- Honda Fit;
- Volkswagen Passat;
- Kia Rio 5D;
- Honda Civic;
- Mazda 3;
- Toyota Yaris;
- Toyota Corolla;
- Infiniti Q50;
- Hyundai Elantra;
- Kia Soul;
- Honda Civic Coupe;
- Honda Accord.
Специалисты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины легковых сегментов.
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