Выгодная покупка: эти 12 машин с пробегом советуют эксперты

Самые низкие цены – на рынке б/у автомобилей. Однако важно выбрать самые надежные модели. Это поможет совершить выгодную покупку. Эксперты назвали 12 лучших машин на вторичном рынке.

Видео дня

Надежность очень интересует покупателей машин с пробегом. Эти 12 моделей, которые отобрали эксперты iSeeCars, советуют покупать всем – они довольно надежны. Список возглавила б/у Honda Fit, а в тройку лидеров также вошли VW Passat и Kia Rio.

Эти 12 автомобилей с пробегом, которые отобрали специалисты, советуют покупать всем – они довольно надежны. В ходе исследования определили лучшие легковые б/у машины возрастом 5 лет, которые способны с легкостью прослужить еще от 6 до 11 лет.

Лучшие б/у автомобили возрастом 5 лет:

Honda Fit; Volkswagen Passat; Kia Rio 5D; Honda Civic; Mazda 3; Toyota Yaris; Toyota Corolla; Infiniti Q50; Hyundai Elantra; Kia Soul; Honda Civic Coupe; Honda Accord.

Специалисты проанализировали 700 000 автомобилей с пробегом, чтобы оценить статистику и составить список лучших машин. Данные сравнили с 368 млн автомобилей, чтобы определить самые надежные б/у машины легковых сегментов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про современные недорогие модели Ford.