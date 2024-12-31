Выберите правильный дорожный знак: задание на знание ПДД

Дорожные знаки, указывающие на ограничение дорожного движения, являются важным элементом безопасности на дорогах. Но хорошо ли вы помните все знаки, предусмотренные для таких ситуаций действующими ПДД?

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Соответствующую задачу опубликовал Telegram-канал "За! Правиламии". В ней нужно определить, какой дорожный знак не запрещает движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3.5 тонн.

Вариантов ответа в задаче предусмотрено пять. Вот они:

только знак 1; знаки 1 и 2; только знак 2; только знак 3; знаки 2 и 3.

Продумайте и зафиксируйте свой ответ, а затем переходите к пояснению.

Чтобы правильно ответить на эту задачу, нужно вспомнить, что означает каждый отдельный знак. И вот какое значение они имеют в соответствии с ПДД:

знак 1 запрещает движение всех механических транспортных средств;

знак 2 указывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей;

указывает рекомендуемое направление движения грузовых автомобилей; знак 3 запрещает движение грузовых автомобилей с максимально допустимой массой свыше 3.5 т.

Таким образом, под описанные в задаче условия подпадает только второй знак. Правильным вариантом ответа на эту задачу является третий.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, где нужно было определить, какой знак запрещает движение легковых автомобилей.

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